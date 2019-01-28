Норма осадков в Самаре превышена в два раза
28 января 2019 20:19
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Зимний период 2018-2019 бьет рекорды по количеству выпавших осадков: по словам директора муниципального предприятия «Благоустройство» Евгения Садовникова, к настоящему моменту уже выпало 176% от нормы. Для того, чтобы справляться с последствиями снегопадов, на уборку улично-дорожной сети ежедневно выходят сотни единиц спецтехники и рабочих.
«В собственности предприятия находится 250 единиц снегоуборочной техники, при необходимости мы также привлекаем порядка 330 единиц для расчистки дорог и тротуаров. Машин хватает, но оперативно убирать и вывозить снег мешают возможности снежных полигонов, которые не способны принять более 10-12 тысяч тонн снега в сутки», - сказал директор предприятия.
Также усложняют работу коммунальщиков автомобили, припаркованные вдоль проезжей части:
«Один из последних примеров – участок проспекта Кирова от Ново-Садовой до Московского шоссе. Идет автопоезд, проезжая часть заставлена машинами с правой и с левой стороны. Автопоезду приходится сворачивать на середину дороги, из-за чего сдвигание снежного вала происходит неравномерно и неправильно», - пояснил Евгений Садовников.
Чтобы справиться с ситуацией, МП «Благоустройство» привлекает к работе службы эвакуации, а также ведет разработку новой схемы дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку автомобилей на основных магистралях.
Кроме того, на совещании особое внимание уделили расчистке дворовых территорий и кровель зданий от снега и наледи. Специалисты городской административно-технической инспекции по благоустройству регулярно отмечают, что количество указанных бригад по расчистке кровель в панах от управляющих компаний сильно расходится с действительностью:
«Ежедневный мониторинг показывает, что из подготовленных на зимний период 516 бригад ежедневно выходит не более 150», - сказал директор городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский.
Глава города поручила главам районных администраций переходить к крайним мерам – по всем адресам, не отработанным управляющими компаниями в срок, направлять материалы в государственную жилищную инспекцию.
«Сосульки, свисающие с крыш – прямая угроза жизни и здоровью людей. Если управляющие компании этого не понимают и не торопятся выполнять свои прямые обязанности, необходимо их наказывать при содействии государственной жилищной инспекции», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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