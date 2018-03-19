Ночью службы благоустройства Самары максимально задействовали все ресурсы для уборки города
19 марта 2018 14:51
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Кроме механизированной уборки традиционно выполнялась и ручная – для этого на улицы вывели полторы сотни дорожных рабочих.
«В усиленном режиме город расчищался не только непосредственно в день проведения выборов Президента Российской Федерации. И после закрытия участков, подъездам и подходам к которым уделялось особое внимание, наравне с проезжими частями улиц, тротуарами, внутриквартальными территориями, городские службы благоустройства продолжили наращивать силы и средства для своевременной ликвидации последствий обрушевшегося снегопада. Отмечу, что для наших географических широт и данного времени года настолько интенсивные осадки являются аномальными. Чтобы справиться с расчисткой своевременно и эффективно, муниципальному предприятию удалось задействовать рекордное для текущего сезона количество спецтехники – всего в течение суток только улицы расчищали 634 машины различного назначения», - подчеркнул заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.
Муниципальным предприятием предприняты все усилия для поддержания нормативного состояния в первую очередь магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт. Для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров усилена работа по расчистке площадок остановочных павильонов. Также сделан упор на уборку сформированных на обочинах дорог снежных валов, расчистку от снега и наледи пешеходных переходов.
За сутки полигоны пополнились снежными массами в количестве 5543,2 т. А всего с начала сезона с улиц города вывезли около 570000 т снега.
Особое внимание продолжают уделять и уборке придомовых территорий.
«По состоянию на сегодняшнее утро привели в порядок большую часть дворовых территорий. Накануне выход дворников был увеличен до 2671 человека. Для расчистки использовались как собственные уборочные машины, так и привлеченные. Наибольшее количество ресурсов задействовали в Промышленном, Кировском, Советском, Красноглинском, а также Октябрьском внутригородских районах», - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Мухранов.
Кроме того, продолжается работа по расчистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов и ограждению участков, которые планируются к расчистке. В связи с прошедшим снегопадом и перепадом температуры наружного воздуха этот вид работ сейчас также особенно актуален. Накануне с самым большим объемом справились в Промышленном, Советском и Ленинском районах, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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