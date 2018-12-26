Нештатная ситуация на электрических и водопроводных сетях: произошла кратковременная остановка насосов НФС-1 и НФС-2

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Сегодня, 26 декабря, в 16.20 произошло кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций №1 и №2. Это привело к отключению трёх агрегатов, из-за чего произошло резкое скачкообразное изменение давления в водопроводной сети – гидроудар.На водоснабжении жителей и предприятий Самары эта ситуация не скажется. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях. Сотрудники «РКС-Самара» проводят необходимые работы для того, чтобы свести к минимуму последствия нештатной ситуации.Просим жителей быть внимательными и сообщать об увиденных утечках по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»