Нештатная ситуация на электрических и водопроводных сетях: произошла кратковременная остановка насосов НФС-1 и НФС-2
26 декабря 2018 17:46
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Сегодня, 26 декабря, в 16.20 произошло кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций №1 и №2. Это привело к отключению трёх агрегатов, из-за чего произошло резкое скачкообразное изменение давления в водопроводной сети – гидроудар.
На водоснабжении жителей и предприятий Самары эта ситуация не скажется. Однако существует вероятность увеличения количества технологических сбоев на сетях. Сотрудники «РКС-Самара» проводят необходимые работы для того, чтобы свести к минимуму последствия нештатной ситуации.
Просим жителей быть внимательными и сообщать об увиденных утечках по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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