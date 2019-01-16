Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 января, 18:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 67.08
-0.11
EUR 76.95
-0.12
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Названы необязательные для оплаты услуги ЖКХ

16 января 2019 16:17
111
Пока у вмс есть в собственности квартира, за ее содержание необходимо платить, вне зависимости, живете вы там или нет.
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева рассказала, от каких коммунальных платежей можно отказаться, а от каких нельзя, передает iz.ru.

Она напомнила, что пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание необходимо платить, вне зависимости, живете вы там или нет.

«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, всё равно должен отапливаться», — сказала эксперт, ее слова приводит «Российская газета».

В случае если вы не сдавали показания приборов учета, вам начислят платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. От этого тоже нельзя отказаться, подчеркнула Развотонева.

При этом, по ее словам, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение, направив заявление в управляющую компанию о том, что проживаете по другому адресу. Однако придется ставить приборы учета либо документально подтвердить, что их установка невозможна в этом доме.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для получения компенсаций. Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 января 2019  12:36
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор Технику будут использовать в Куйбышевском районе.
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
303
13 января 2019  10:19
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары.
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары
Особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановок. Благоустройство региона
483
12 января 2019  10:59
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы Это следует из отчета Счетной палаты региона.
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы
Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
436
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1640
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
754
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
713
Весь список
Всё в Дом
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
620
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
676
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
581
Весь список
ЖКХ
16 января 2019  17:15
На улице Ленинградской Елена Лапушкина обратила внимание на большое количество кровель, не очищенных от снега и наледи.
Елена Лапушкина оценила качество работ по расчистке улиц и дворов от снега в Самарском районе
На улице Ленинградской Елена Лапушкина обратила внимание на большое количество кровель, не очищенных от снега и наледи.   ЖКХ
124
16 января 2019  16:17
Пока у вмс есть в собственности квартира, за ее содержание необходимо платить, вне зависимости, живете вы там или нет.
Названы необязательные для оплаты услуги ЖКХ
Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание необходимо платить, вне зависимости, живете вы там или нет.  ЖКХ
110
15 января 2019  16:14
Восстановление теплоснабжения домов во многом зависит от скорости управляющих организаций по регулированию гидравлических режимов внутри МКД.
«ПТС» восстановили штатный режим теплоснабжения для всех потребителей Промышленного района
Восстановление теплоснабжения домов во многом зависит от скорости управляющих организаций по регулированию гидравлических режимов внутри МКД.  ЖКХ
311
Весь список

Экология
16 января 2019  13:37
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
118
16 января 2019  12:37
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске.  Экология
144
7 января 2019  10:57
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
871
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
534
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
711
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
914
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
828
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1111
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
741
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1518
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1325
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1675
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2046
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2239
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3467
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные