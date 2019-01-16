Названы необязательные для оплаты услуги ЖКХ
16 января 2019 16:17
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Она напомнила, что пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание необходимо платить, вне зависимости, живете вы там или нет.
«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, всё равно должен отапливаться», — сказала эксперт, ее слова приводит «Российская газета».
В случае если вы не сдавали показания приборов учета, вам начислят платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. От этого тоже нельзя отказаться, подчеркнула Развотонева.
При этом, по ее словам, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение, направив заявление в управляющую компанию о том, что проживаете по другому адресу. Однако придется ставить приборы учета либо документально подтвердить, что их установка невозможна в этом доме.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для получения компенсаций. Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости.
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