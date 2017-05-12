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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Начало ремонтных работ на Волжском проспекте переносится на 15 мая

12 мая 2017 16:45
164
По просьбе администрации Самары.
По просьбе администрации Самары ремонт тепловой камеры на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» перенесен с 10 на 15 мая.

Уже в понедельник к работам на этом объекте приступят специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж». Данная работа выполняется в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» ставит задачу перед подрядной организацией завершить все работы на объекте до 22 мая. На весь период проведения ремонтных работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» будет приостановлено, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).


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