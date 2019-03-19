На внутриквартальных территориях очистили уже половину дождеприемных колодцев
19 марта 2019 16:35
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Стоит отметить, что эти работы стараются максимально синхронизировать с расчисткой внутриквартальных дорог силами районных администраций или управляющих организаций. После уборки снега и наледи и открытия дождеприемных решеток за работу принимаются специалисты МП «Инженерные системы». На сегодняшний день половина колодцев уже пролита.
Чтобы удалить лед, используют шанцевый инструмент, горячую воду – ее температура составляет от 65 до 80О С. Для эффективности очистки производится откачка грязной воды и выполняется повторный пролив.
«Дождеприемники на внутриквартальных дорогах очищать сложнее. Совсем рядом – жилой фонд, чаще попадается мусор. Если рядом находится сквер, как, например, на проспекте Ленина, то и листвы в колодец осенью попадает больше. На один объект уходит порядка 30-40 минут, тогда как для расчистки колодцев на улично-дорожной сети – около 20 минут. Это объясняется еще и тем, что в рамках содержания УДС, по которой организовано активное движение транспорта, профильными службами в течение зимнего периода реагенты вносятся более интенсивно. Снег и лед тают быстрее», - пояснил мастер участка «Центральный» МП г. о. Самара «Инженерные системы» Юрий Каеров.
Напомним, ранее в администрации внутригородских районов были направлены письма о необходимости проведения своевременной расчистки внутриквартальных дорог. Перечень адресов, где территории оборудованы ливневками, сформирован. Взаимодействие отлажено. Особое внимание уделяется местам с риском подтопления.
«Порядка 10% колодцев в районах еще остаются под снегом. Планируется, что оставшиеся работы по открытию и очистке дождеприемников будут выполнены в течение одной-двух недель. Кроме того, работникам МП «Инженерные системы» до конца текущей недели необходимо завершить пролив дождеприемников на улично-дорожной сети. Такая задача поставлена руководством мэрии. Если еще в начале второй декады марта на УДС была открыта лишь половина колодцев, то сейчас – уже около 90%. Всего 1800 дождеприемников пролито. В том числе в особо опасных местах 972 колодца пролиты в полном объеме и работоспособны», - сообщил Главный инженер МП г. о. Самара «Инженерные системы» Олег Прокопенко.
В дневное время в ручной и механизированной очистке заняты 12 бригад МП «Инженерные системы». Еще 4 бригады задействованы в круглосуточном дежурстве на случай, если понадобится проведение аварийно-восстановительных работ.
Вместе с тем профильные службы следят за состоянием участков, не оборудованных ливневой канализацией. Воду продолжает откачивать МП «Благоустройство». Предприятием используется как собственная техника, так и привлеченная у МП «Инженерные системы». С мест подтопления откачали уже около 6400 кубометров воды. Основные работы ведутся в Кировском и Куйбышевском районах.
Также с информацией о мероприятиях по подготовке к паводку можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/18457/ , передает пресс-служба горадминистрации.
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