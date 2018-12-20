На улице Мориса Тореза в Самаре выявлена утечка в трубопроводе теплоснабжения: без тепла остались 1355 человек, из них 289 детей
20 декабря 2018 14:49
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Аварийно-восстановительные работы проводит 1 бригада в количестве 7 человек, 4 ед. техники. Ведутся работы по замене двух участков трубы (по 5 и 7 метров каждый).
На время проведения ремонтных работ приостановлено теплоснабжение потребителей 12 жилых многоквартирных домов (1355 человек, из них 289 детей) и 1-го социально-значимого объекта (детский сад).
Ориентировочное время восстановление теплоснабжения – 17 час. 00 мин. 20.12.2018 г.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
На проведение работ привлечены силы и средства в количестве 7 человек, 4 ед. техники.
Дополнительная информация:
Согласно прогноза, в случае отключения теплоснабжения при температуре наружного воздуха -11°С и температуре внутри помещений +22 °С, время охлаждения до +12 °С в кирпичных зданиях составит 27 часов, (1,1 суток). Понижение температуры в жилых домах при отсутствии теплоносителя в системе до +12 °С прогнозируется к 13.46 (мск) 21.12.2018. В бетонных зданиях составит 37 часов, (1,5 суток). Понижение температуры в жилых домах при отсутствии теплоносителя в системе до +12 °С прогнозируется к 23:00 (мск) 21.12.2018, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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