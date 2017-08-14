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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На улице Красных Коммунаров в Самаре 5230 человек остались без газа

14 августа 2017 20:59
207
Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.
14 августа в 17:30 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о повреждении газопровода низкого давления диаметром 300 мм, по адресу: Самара, Советский район, улица Красных Коммунаров, 15.

В результате аварии нарушено газоснабжение 29-ти жилых многоквартирных домов, в которых проживает 5230 человек, из них 218 детей.

Социально-значимые объекты под отключение не попали.

Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.

На место аварии направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с ЖКХ Самарской области и Администрацией г.о. Самара.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ 24:00 (мск) 14 августа.

К ликвидации аварии привлечено 16 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.

Дальнейшая информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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