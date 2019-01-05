На уборке города задействуется более 470 единиц техники

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Утром 5 января глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание по уборке городских улиц и дворов от снега. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» за прошедшие сутки выпало более четверти месячной нормы осадков. По прогнозу метеорологов такая погода сохранится на ближайшие два дня. В связи с этим коммунальные службы города наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны.Как рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, за сутки на уборке улиц было задействовано 473 единицы техники, было вывезено 11,7 тысяч тонн снега.Если ночью основной упор делается на вывоз снега и очистку главных магистралей, то днем коммунальные службы очищают посадочные площадки, пешеходные переходы и тротуары. Днем 5 января на уборке задействовано более 150 единиц техники и 200 работников муниципальных предприятий. В ночь планируется вывести не менее 300 единиц техники. Кроме того, технику для уборки городских улиц предоставляют промышленные и строительные предприятия города.На совещании Елена Лапушкина отметила, что не все управляющие компании справляются со своими обязанностями по очистке дворовых территорий: по докладу ГАТИ техника выходит не в полном объёме от заявленного, дворники поздно приступили к уборке выходов из подъездов.Глава города поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов.Кроме того, она поручила предприятиям сферы благоустройства уделить особое внимание уборке общественных территорий - набережной, площади Куйбышева, парков и скверов, расположенных на них катков, а также дорог и тротуаров, прилегающих к православным храмам, где пройдут рождественские мероприятия, передает пресс-служба горадминистрации.