На уборке города задействуется более 470 единиц техники
5 января 2019 14:14
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Как рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, за сутки на уборке улиц было задействовано 473 единицы техники, было вывезено 11,7 тысяч тонн снега.
Если ночью основной упор делается на вывоз снега и очистку главных магистралей, то днем коммунальные службы очищают посадочные площадки, пешеходные переходы и тротуары. Днем 5 января на уборке задействовано более 150 единиц техники и 200 работников муниципальных предприятий. В ночь планируется вывести не менее 300 единиц техники. Кроме того, технику для уборки городских улиц предоставляют промышленные и строительные предприятия города.
На совещании Елена Лапушкина отметила, что не все управляющие компании справляются со своими обязанностями по очистке дворовых территорий: по докладу ГАТИ техника выходит не в полном объёме от заявленного, дворники поздно приступили к уборке выходов из подъездов.
Глава города поручила главам районных администраций лично контролировать уборку внутриквартальных дорог и проездов.
Кроме того, она поручила предприятиям сферы благоустройства уделить особое внимание уборке общественных территорий - набережной, площади Куйбышева, парков и скверов, расположенных на них катков, а также дорог и тротуаров, прилегающих к православным храмам, где пройдут рождественские мероприятия, передает пресс-служба горадминистрации.
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