На сайте ПАО «Самараэнерго» можно проверить свою управляющую компанию

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Узнать насколько добросовестно ваша управляющая компания или ТСЖ рассчитывается за потребленную электроэнергию теперь можно на сайте ПАО «Самараэнерго». Если гражданин-потребитель своевременно и в полном объеме оплачивает счета за электроэнергию, а его управляющая компания или ТСЖ числится в списке злостных неплательщиков, есть повод обратиться в надзорные органы.Стоит отметить, что общая задолженность за электрическую энергию управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на 01.12.2016 составляет 613,3 млн рублей. Наибольшее количество должников находится в Тольятти и Сызрани.Размер долга предприятий ЖКХ составляет 1 млрд 277 млн рублей. Всего же предприятия жилищно-коммунального хозяйства Самарской области должны за потребленную электроэнергию порядка двух миллиардов рублей.Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Самарской области, ПАО «Самараэнерго» фактически выполняет функцию «единого окна» для потребителя. При этом перечисленные гарантирующему поставщику денежные средства за потребленную электроэнергию направляются генерирующим и сетевым компаниям, которые осуществляют производство и передачу электроэнергии. Рост задолженности может негативно отразиться на работе этих компаний. Таким образом, платежная дисциплина каждого потребителя электрической энергии является залогом надежного энергоснабжения региона в целом.