На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
25 мая 2017 12:00
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Коммунальная авария произошла в Самаре в ночь на четверг, 25 мая. На проспекте Кирова, 182 прорвало теплотрассу. Двор буквально затопило. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
– Эту картину я увидел в первом часу ночи. Моя «Приора» по капот в кипятке, в салоне – вода. Обратился в полицию, чтобы зафиксировали. Надеюсь, повреждения обратимы, – сообщил местный житель.
Обстоятельства коммунальной аварии уточняются.
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