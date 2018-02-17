На пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда в Самаре образовался потоп из-за утечки на водопроводе
17 февраля 2018 14:09
235
Местные жители пожаловались на затопление дороги около ТЦ «ДиПорт» в ночь с 16 на 17 февраля.
— Утечка произошла на водопроводе диаметром 200 мм. Сейчас на месте работают специалисты, — сообщили в СКС.
Дома на пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда от водоснабжения специалисты не отключали.
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 февраля 2018 13:12
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го. Благоустройство региона
200
15 февраля 2018 16:20
Дорога будет перекрыта для устранения недостатков проезжей части, связанной с высотой трамвайных рельсов. Транспорт при этом будет ездить по левой полосе.... Благоустройство региона
493
15 февраля 2018 12:09
Точные сроки подключения не называются. Благоустройство региона
264
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
949
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
364
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10827
Всё в Дом
8 февраля 2018 16:39
Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
133
8 февраля 2018 16:03
Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин. Купить calligaris всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU. Всё в Дом
81
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
329
ЖКХ
17 февраля 2018 14:09
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом. ЖКХ
234
16 февраля 2018 13:03
Направлен иск на банкротство. ЖКХ
324
16 февраля 2018 10:27
На нем отмечены инициативы и результаты, обозначены проблемные вопросы. ЖКХ
295
Экология
16 февраля 2018 13:09
В правительстве региона обсудили меры по обеспечению безопасности людей. Экология
798
15 февраля 2018 12:23
Ветры сдувают промышленные выбросы на улицы города. Экология
235
13 февраля 2018 14:00
Такую погоду синоптики прогнозируют ночью. Экология
865
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
330
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
347
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
741
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
585
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
628
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1952
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
496
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3605
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2067
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2505
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2395
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
2013
Мероприятия