На пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда в Самаре образовался потоп из-за утечки на водопроводе

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Местные жители пожаловались на затопление дороги около ТЦ «ДиПорт» в ночь с 16 на 17 февраля.— Утечка произошла на водопроводе диаметром 200 мм. Сейчас на месте работают специалисты, — сообщили в СКС.Дома на пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда от водоснабжения специалисты не отключали.Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом