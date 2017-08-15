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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти

15 августа 2017 09:26
106
На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти
В отношении злостных неплательщиков «ЭнергосбыТ Плюс Самара» обращается в Арбитражный суд Самарской области.

По данным Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность потребителей тепловой энергии, произведенной на ТЭЦ и ГРЭС «Т Плюс» в Самарской области, к 1 августа 2017 года достигла 7,4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 августа 2016 года размер долга вырос на 4,5%.

Наихудшие показатели по платежной дисциплине демонстрируют потребители тепловой энергии в Сызрани и Тольятти. В частности, задолженность основного потребителя Сызрани – МУП «ЖЭС» - за минувший год выросла на 59,7% (!) – с 316,1 млн. рублей до 505,2 млн. рублей. По сути, до сих пор не оплаченным остается тепло, отпущенное с Сызранской ТЭЦ зимой 2016-2017 гг.

Также на особом контроле энергетиков находится ситуация вокруг задолженности ООО «ЖКХ г.Тольятти». По состоянию на 1 августа 2017 года долг за тепловую энергию данного ООО достигает 48,4 млн. рублей. При этом 30 жилых домов, которые два последних года находились на обслуживании ООО «ЖКХ г.Тольятти» (ИНН 6321255820), были переведены под управление нового ООО «ЖКХ г.Тольятти» (ИНН 6321412462). В свою очередь долги перед теплоэнергетиками так и остались за старой «пустой» компанией. По данному факту был направлено заявление в адрес начальника У МВД России по г.Тольятти Хейруллы Ахмедханова с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании – должника. В настоящее время данная проверка ведется.

В отношении злостных неплательщиков «ЭнергосбыТ Плюс Самара» обращается в Арбитражный суд Самарской области. В рамках исковой работы в мае юристами компании получено исполнительных листов на 22,2 млн. рублей, в июне – на 68,6 млн. рублей, в июле – на 84,8 млн. рублей.

Благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности «ЭнергосбыТ Плюс Самара» с Управлением внутренних дел удалось инициировать сразу несколько уголовных дел в отношении недисциплинированных потребителей. По ряду наиболее злостных должников среди жилищных организаций ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» инициирует процедуру банкротства. К таким клиентам можно отнести: ТСЖ «Карла Маркса, 39», ТСЖ «Кирова, 309», ООО «ПЖРТ Советский», ООО «Союз-МКД».

Кроме того, ведется совместная работа «ЭнергосбыТ Плюс Самара» с Комиссией по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области. На заседаниях Комиссии в ежемесячном режиме рассматриваются вопросы о необходимости лишения лицензий управляющих компаний-должников.

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