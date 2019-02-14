На месте повреждения теплотрассы на Полевой завершены сварочные работы
14 февраля 2019 21:08
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В настоящий момент ведется заполнение системы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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