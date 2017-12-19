На месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске начаты сварочные работы
19 декабря 2017 15:45
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Все работы координируются с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, администрации Новокуйбышевска и МЧС. Специалисты ТУТС Новокуйбышевска совместно с персоналом управляющих компаний ведут мониторинг температурного режима в помещениях клиентов.
В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба "Т Плюс Самара".
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