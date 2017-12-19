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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске начаты сварочные работы

19 декабря 2017 15:45
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В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня.
Сегодня, 19 декабря, специалистами территориального управления по теплоснабжению Новокуйбышевска было выявлено повреждение на теплотрассе диаметром 250 мм на ул.Дзержинского. На объекте работают две аварийные бригады ТУТС. На время проведения ремонтных работ для всех потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, обеспечена подача тепла по резервной схеме.
Все работы координируются с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, администрации Новокуйбышевска и МЧС. Специалисты ТУТС Новокуйбышевска совместно с персоналом управляющих компаний ведут мониторинг температурного режима в помещениях клиентов.

В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба "Т Плюс Самара".
 


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