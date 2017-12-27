На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы

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После этого начнется заполнение магистрали теплоносителем и переключение домов близлежащего района на штатную схему теплоснабжения. Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.На месте порыва работает 5 единиц техники и 20 сотрудников ПТС. Поврежденный фрагмент теплотрассы уже вырезан и на его место устанавливается исправный. Предварительная причина порыва – наружная коррозия.Напомним, что вечером 26 декабря сотрудники «ПТС» вывели из работы поврежденный участок теплосети диаметром 800 мм., в районе пересечений улиц Стара-Загора и Воронежская.АО «ПТС» приносит жителям 7 и 7а микрорайонов извинения за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).