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Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
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На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы

27 декабря 2017 01:20
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Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.
Специалистами «Предприятия тепловых сетей» проводятся огневые работы на месте повреждения тепломагистрали на ул.Стара-Загора. Ориентировочное время завершения ликвидации порыва – 04:00 27 декабря .

После этого начнется заполнение магистрали теплоносителем и переключение домов близлежащего района на штатную схему теплоснабжения. Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.

На месте порыва работает 5 единиц техники и 20 сотрудников ПТС. Поврежденный фрагмент теплотрассы уже вырезан и на его место устанавливается исправный. Предварительная причина порыва – наружная коррозия.

Напомним, что вечером 26 декабря сотрудники «ПТС» вывели из работы поврежденный участок теплосети диаметром 800 мм., в районе пересечений улиц Стара-Загора и Воронежская.

АО «ПТС» приносит жителям 7 и 7а микрорайонов извинения за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).



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Комментарии



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