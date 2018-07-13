На городской водопроводной станции «РКС-Самара» открылся музей истории самарского водопровода
13 июля 2018 15:57
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На открытие музея собрались сотрудники «РКС-Самара», представители администрации Самары и почетные гости - ветераны отрасли – те, кто работал и руководил самарским водопроводно-канализационным хозяйством: Владислав Плятнер, Владимир Писарев и Анатолий Кирсанов.
В музее два выставочных пространства. Одно – под открытым небом у входа на ГВС – так, чтобы экспонаты можно было рассмотреть прямо с улицы. Жители и гости города смогут увидеть подлинные элементы самарского водопровода: коленвал с маховиком (часть одной из паровых машин), водоразборную колонку, крышки люков разных периодов. (Среди крышек есть совершенно уникальная, на ней слово «Инженер» написано с грамматической ошибкой). Экспозиция дополнена современными арт-объектами.
Вторая часть экспозиции находится в здании ГВС. В нескольких залах можно увидеть исторические документы и элементы инженерных систем. Жемчужина коллекции – подлинный проект строительства канализации Самары инженера Линдлея на немецком языке. В день открытия экспозиция пополнилась: ветераны отрасли подарили компании «РКС-Самара» несколько исторических предметов, связанных с водопроводом.
«Водопровод не стоит на месте, он развивается, появляются новые технологии, новые материалы. Для нас очень важно сохранить историю, показать людям, как всё это начиналось. Место это историческое, оно уникально тем, что именно здесь расположилась первая труба, по которой и добывалась со дна Волги вода для жителей Самары», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.
Новый музей понравился и сотрудникам компании, и почетным гостям. Ветераны признались, что им приятно видеть, как ценят их труд и достойно продолжают развивать отрасль. Первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко, приветствуя гостей, сказал: «Сегодня это одно из самых красивых мест в городе. И все это делается для людей, восстанавливается историческая справедливость. Благо, что руководство СКС идет в правильном направлении».
Стоит отметить, что в настоящее время экскурсии в музей будут проводиться только по предварительным групповым заявкам, передает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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