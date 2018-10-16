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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На глубине 10-ти этажного дома: сотрудники НФС-2 провели сложные работы по замене оборудования

16 октября 2018 16:00
104
Там сыро и темно. Пахнет так, что любой волжанин понимает – рядом Волга. Слышен далёкий гул насосов и плеск воды, самотёком поступающей со дна реки в аванкамеры – огромные бетонные сооружения под землёй.
Там сыро и темно. Пахнет так, что любой волжанин понимает – рядом Волга. Слышен далёкий гул насосов и плеск воды, самотёком поступающей со дна реки в аванкамеры – огромные бетонные сооружения под землёй.

В октябре на насосно-фильтровальной станции № 2 в Студёном овраге были проведены сложные работы по замене разрезной задвижки диаметром 800 мм. Это оборудование находится на глубине 30 метров от уровня земли между двумя аванкамерами. Задвижка необходима для переключения потоков при проведении работ и обеспечивает непрерывный процесс водозабора.

Замена именно этого оборудования осложнялась очень специфичным пространством аванкамеры: глубина и стеснённость не позволяли использовать большинство видов техники. Для того чтобы работы никак не повлияли на водоснабжение Самары, коллектив станции не только тщательно обследовал старую задвижку, продумал действие каждого специалиста, но и провёл полноценную тренировку, отрепетировав все возможные варианты развития событий.

В назначенный день всё прошло по плану: на дне аванкамеры старую чугунную задвижку весом в 3 тонны демонтировали и разобрали, с помощью специальных строп подняли по частям, затем опустили новую, которая весит 2 тонны, смонтировали её. Всего в спецоперации было задействовано 8 сотрудников НФС-2. Несмотря на все сложности, работы были проведены в кратчайшие сроки без остановки водоснабжения, и жители даже не заметили, что на станции водоподготовки проводились столь масштабные и сложные работы, передает пресс-служба "РКС Самара".

 
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На глубине 10-ти этажного дома: сотрудники НФС-2 провели сложные работы по замене оборудования
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