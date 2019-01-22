На двух улицах Самары ограничено теплоснабжение в 7 многоквартирных дома
22 января 2019 16:43
140
Ул.Загорская 4, 4А, 6, 8, 8А
Ул. Энтузиастов 101, 103
По информации теплоснабжающей организации восстановление теплоснабжения планируется до 19.00, сообщает Владимир Василенко в Твиттере.
Фото: Твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 января 2019 12:30
Появились эскизы реконструкции. Благоустройство региона
612
18 января 2019 14:41
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет. Благоустройство региона
435
15 января 2019 12:36
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
387
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1935
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
807
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
766
Всё в Дом
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
141
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
753
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
738
ЖКХ
22 января 2019 17:58
Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания... ЖКХ
75
22 января 2019 16:43
По информации теплоснабжающей организации восстановление теплоснабжения планируется до 19.00. ЖКХ
139
22 января 2019 16:03Специалисты «ПТС» приступают к устранению повреждения в районе пересечения улиц Стара-Загора/Ташкентская
Они ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм. ЖКХ
109
Экология
18 января 2019 10:56
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
253
16 января 2019 13:37
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
287
16 января 2019 12:37
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске. Экология
265
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
678
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
858
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1084
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
943
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1270
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
880
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1659
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1452
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1801
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2166
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2391
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3619
Мероприятия
«Умный четверг» в парке «Россия – Моя история»: состоится встреча с актером Самарского ТЮЗа Алексеем Елхимовым
В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады