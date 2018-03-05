На банковские счета основного перепродавца тепловой энергии в Сызрани - МУП «ЖЭС» наложен арест

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Елена Лапушкина приняла участие во встрече с жителями Ленинского района.
Елена Лапушкина о застройке в историческом центре города: "Мы изучим позицию жителей и только после этого примем окончательное решение"
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Новокуйбышевске мужчина в ходе ссоры до смерти забил своего знакомого
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Самарец осужден за незаконное хранение патронов для пистолетов
Водитель «Ваз 2114», мужчина 1986 года рождения и его пассажир – мужчина 1967 года рождения были госпитализированы.
В Сызранском районе водитель грузовика на "встречке" столкнулся с двумя ВАЗовскими авто, погиб один из водителей
Обстоятельства ДТП выясняются.
В Тольятти, при экстренном торможении автобуса, пассажир упал на 8-месячную девочку
ОДК вложит в ПАО
ПАО "Кузнецов" в ближайшие годы планирует увеличить количество производственных рабочих
Проект призван объединить всех студентов Самарской области и рассказать им о возможностях, которые сегодня существуют в регионе для молодых людей. В приложении студенты смогут «зачекиниться» (отметиться) на мероприятиях, а самые активные группы получат пр
В Самарской области появился уникальный студенческий мобильный проект «Точка роста»
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Антонов поздравит начинающих автоледи, успешно сдавших квалификационные экзамены на право управление транспортным средством, с наступающим Международным женским днем 8 Марта.
В преддверии празднования 8 Марта начинающие автоледи получат водительские удостоверения и подарки
сегодня  Понедельник, 5 марта, 21:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/03:
USD 56.66
0.23
EUR 69.47
0.59
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На банковские счета основного перепродавца тепловой энергии в Сызрани - МУП «ЖЭС» наложен арест

5 марта 2018 14:51
142
Для того, чтобы вернуть коммунальные платежи жителей Сызрани, службой судебных приставов по заявлениям энергетиков арестованы счета МУП в нескольких банках, введен запрет на переоформление и продажу движимого имущества.
По информации Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность основного перепродавца тепловой энергии в городе Сызрань – МУП «ЖЭС» - на 1 февраля 2018 года составляет 648,1 млн. рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля 2017 года размер долга вырос на 21,5%, или на 139,7 млн. рублей. Следует отметить, что оплату за тепло муниципальное предприятие производит только под угрозой банкротства.

В частности, в феврале 2018 года Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Арбитражный суд Самарской области очередной иск на банкротство МУП «ЖЭС». Прежние иски отзывались в связи с погашением муниципальным предприятием просуженной задолженности. На этот раз МУП «ЖЭС» необходимо погасить долг за тепловую энергию, произведенную на Сызранской ТЭЦ в январе-апреле 2017 года, в размере около 300 млн. рублей.

Для того, чтобы вернуть коммунальные платежи жителей Сызрани, службой судебных приставов по заявлениям энергетиков арестованы счета МУП в нескольких банках, введен запрет на переоформление и продажу движимого имущества.

По состоянию на 2 марта 2018 года муниципальное предприятие изыскало порядка 250 млн. рублей из этой суммы. При этом МУП «ЖЭС» не оплачивает текущее потребление тепловой энергии. Таким образом, общий долг перепродавца остается прежним, сообщает пресс-служба  Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». 



Если вы хотите построить второй этаж для вашего дома, то возможно вас заинтересует cтроительство мансарды в центре Москвы. Сегодня мансарда - помещение, стены и потолок которого одновременно выступают крышей для здания в целом. Вы сможете значительно увеличить жилищное пространство и при этом сэкономить ваши денежные средства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 марта 2018  10:58
Глава Самарской области Дмитрий Азаров сам вышел на уборку снега
Глава Самарской области Дмитрий Азаров сам вышел на уборку снега
Врио губернатора не стал ждать коммунальщиков. Благоустройство региона
227
2 марта 2018  21:27
В 2017 году в Самарской области установили 914 дорожных камер.
В этом году в Самаре планируют установить более 600 дорожных камер
В 2017 году в Самарской области установили 914 дорожных камер.    Благоустройство региона
450
2 марта 2018  17:38
Основные замечания представителей Общероссийского народного фронта касались режимов работы и сбоев в работе светофорных объектов, расположенных на автомобильной дороге.
Представители министерства транспорта и общественность проверили организацию дорожного движения по Московскому шоссе в Самаре
Основные замечания представителей Общероссийского народного фронта касались режимов работы и сбоев в работе светофорных объектов, расположенных на... Благоустройство региона
313
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
27 февраля 2018  19:37
Феншуй на кухне: салон Ital-Moscow рассказывает о главных табу
 Согласно древнему учению кухня является помещением, которое воплощает благополучие семьи и дома. Поэтому, чем она комфортней и гармоничней, тем более... Капитальный ремонт в Самаре
169
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
1099
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
428
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
269
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
148
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
406
Весь список
ЖКХ
5 марта 2018  14:51
Для того, чтобы вернуть коммунальные платежи жителей Сызрани, службой судебных приставов по заявлениям энергетиков арестованы счета МУП в нескольких банках, введен запрет на переоформление и продажу движимого имущества.
На банковские счета основного перепродавца тепловой энергии в Сызрани - МУП «ЖЭС» наложен арест
Для того, чтобы вернуть коммунальные платежи жителей Сызрани, службой судебных приставов по заявлениям энергетиков арестованы счета МУП в нескольких банках,... ЖКХ
142
2 марта 2018  18:15
Потребителей 24 жилых домов и 2 социально-значимых объектов перевели на резервную схему водоснабжения.
В Самаре на Авроре отключили водоснабжение из-за аварии на трубопроводе ХВС
Потребителей 24 жилых домов и 2 социально-значимых объектов перевели на резервную схему водоснабжения.   ЖКХ
590
2 марта 2018  10:59
В 2017 году прошел дополнительное обучение и повышение квалификации каждый второй сотрудник «Т Плюс Самара»
В 2017 году прошел дополнительное обучение и повышение квалификации каждый второй сотрудник «Т Плюс Самара»
Основной образовательной площадкой для энергетиков выступил Самарский учебно-курсовой комбинат. ЖКХ
249
Весь список

Экология
2 марта 2018  13:02
Обнаружен новый вид насекомого-вредителя
Обнаружен новый вид насекомого-вредителя
Эксперты ожидают распространение вредителя по всем местам, где растут дубы. Экология
280
23 февраля 2018  22:04
По мнению большинства экспертов, движение за более экологичный автотранспорт уже «набрало ход» во многих странах мира и процесс улучшения ситуации в этой сфере будет продолжаться в ближайшие годы.
Оказалось, что выхлопы авто меньше загрязняют атмосферу, чем парфюмерия и дезодоранты
По мнению большинства экспертов, движение за более экологичный автотранспорт уже «набрало ход» во многих странах мира и процесс улучшения ситуации в этой... Экология
844
22 февраля 2018  13:20
В Самарской области ужесточат наказание за незаконную торговлю рыбой и раками
В Самарской области ужесточат наказание за незаконную торговлю рыбой и раками
Соответствующий законопроект рассмотрит губернская дума. Экология
633
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
582
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
530
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1083
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
739
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
796
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2151
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1408
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
704
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3851
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2219
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2655
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2556
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров дал старт лыжным соревнованиям на лыжной базе "Чайка"
В Самаре состоится первенство ПФО среди юниоров по тхэквондо
5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Стара-Загора в Самаре 27 человек тушили пожар

533

В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и ВАЗ 21140, погибли два водителя и девочка-подросток

429

Размер пенсий по регионам России

374
за неделю

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3511

26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

2142

Установлен новый прожиточный минимум в Самарской области

1881
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда