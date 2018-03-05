На банковские счета основного перепродавца тепловой энергии в Сызрани - МУП «ЖЭС» наложен арест
5 марта 2018 14:51
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В частности, в феврале 2018 года Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Арбитражный суд Самарской области очередной иск на банкротство МУП «ЖЭС». Прежние иски отзывались в связи с погашением муниципальным предприятием просуженной задолженности. На этот раз МУП «ЖЭС» необходимо погасить долг за тепловую энергию, произведенную на Сызранской ТЭЦ в январе-апреле 2017 года, в размере около 300 млн. рублей.
Для того, чтобы вернуть коммунальные платежи жителей Сызрани, службой судебных приставов по заявлениям энергетиков арестованы счета МУП в нескольких банках, введен запрет на переоформление и продажу движимого имущества.
По состоянию на 2 марта 2018 года муниципальное предприятие изыскало порядка 250 млн. рублей из этой суммы. При этом МУП «ЖЭС» не оплачивает текущее потребление тепловой энергии. Таким образом, общий долг перепродавца остается прежним, сообщает пресс-служба Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
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