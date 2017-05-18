На Волжском проспекте продолжаются работы по замене участка тепловой сети

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По состоянию на 12:00 18 мая, на объекте выполнено порядка 50% плановых работ. В частности, завершены земляные работы, демонтирован изношенный трубопровод и строительная конструкция тепловой камеры, ведется монтаж новой теплотрассы в современной ППУ-изоляции. В ближайшее время на объекте начнется установка сильфонных компенсаторов, которые придут на смену морально устаревшим сальниковым. Данное оборудование позволяет сохранить надежность эксплуатируемого трубопровода при сезонных деформациях металла, вызванных сменой температур.Все работы ведутся под контролем администрации Самара. Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» ставит задачу перед подрядной организацией завершить все работы на объекте до 22 мая. Напомним, что на весь период проведения ремонтных работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» приостановлено, сообщает пресс служба "ПТС".