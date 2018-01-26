На Вольской, на месте повреждения теплосети, приступили к сварочным работам

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Для потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, организована резервная схема. В работах задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. Все работы производятся «ПТС» под контролем администрации Самары и МЧС по Самарской области. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы сегодня до конца дня, сообщает пресс-служба ПТС.Фото: облМЧС