На Стара-Загоре выявлено новое повреждение теплотрассы
23 января 2019 21:46
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Подача теплоносителя была оперативно прекращена, начата подготовка к земляным работам на объекте.
Ремонтные работы продлятся всю ночь.
В планах теплоэнергетиков устранить данное повреждение завтра, 24 января, в первой половине дня.
Теплоэнергетики готовы предоставить жителям города обогреватели.
Заявки на доставку радиаторов принимаются по телефону +7 (846) 279-66-37, а также на адрес электронной почты pressa@zaopts.com, передает пресс-служба "ПТС".
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