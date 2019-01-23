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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На Стара-Загоре продолжаются сварочные работы

23 января 2019 14:28
655
Работает телефон горячей линии для пострадавших.
На данный момент на месте устранения повреждения тепломагистрали в районе ул. Стара Загора продолжаются сварочные работы.

Сразу же после этого начнется заполнение системы.

Телефон горячей линии для пострадавших: +7 906 346-82-16, передает teplo.energy.63.

В настоящий момент ведется сварка участка теплопровода Ø 1000мм по адресу Стара-Загора 257.

Ведется изготовление внутренних вставок на второй стык теплопровода для усиления конструкции.

Первый стык полностью проварен, осталось заварить операционное окно.

На втором стыке смонтированы усилители, идут сварочные работы.

Задействовано 15 специалистов аварийно-восстановительной бригады, 7 единиц техники, передает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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