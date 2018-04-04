На Ново-Садовой в Самаре прорвало трубу водовода

294

В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.Сотрудники Госавтоинспекции г.Самары осуществляют контроль за организацией безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке и прилегающей к нему территории и советуют автолюбителям заранее планировать свой маршрут и выбирать возможные пути объезда места прорыва, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.