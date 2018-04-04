Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ведомство предлагает устанавливать «алкозамки» на машины и ужесточить процесс получения прав.
ГИБДД взялась за реализацию плана правительства по сокращению смертности на дорогах до нулевого уровня к 2030 году
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб.
Бывшего адвоката и ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) посадили за мошенничество
Движение трамваев по улице Ново-Садовой восстановлено
Движение трамваев по улице Ново-Садовой восстановлено
Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей
Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей
Всего футбольный матч посетило более 15 800 зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды «Спартак».
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время матча «Крылья Советов» - «Спартак»
В зависимости от дня ЧМ-2018 ограничения здесь могут распространяться на кварталы вплоть до железнодорожного вокзала, площади Революции и т.д.
В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин
В Долотном переулке Самары 23 спасателя тушили пожар в квартире
В Долотном переулке Самары 23 спасателя тушили пожар в квартире
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.
На Ново-Садовой в Самаре прорвало трубу водовода
сегодня  Среда, 4 апреля, 23:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 57.76
0.22
EUR 70.96
0.04
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На Ново-Садовой в Самаре прорвало трубу водовода

4 апреля 2018 21:19
294
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.
Сегодня на территории Октябрьского района г.о. Самара, в районе дома № 303 по ул. Ново-Садовой произошел прорыв трубы, диаметром 900 мм (водовод). Прорыв произошел на примыкающей к дому внутриквартальной территории, в результате чего вода распространилась на участке в границах улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции г.Самары осуществляют контроль за организацией безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке и прилегающей к нему территории и советуют автолюбителям заранее планировать свой маршрут и выбирать возможные пути объезда места прорыва, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 апреля 2018  17:07
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля
Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.  Благоустройство региона
379
3 апреля 2018  09:56
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать
Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.  Благоустройство региона
284
2 апреля 2018  20:33
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
  Благоустройство региона
331
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 марта 2018  10:14
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
 Водоснабжение частного домовладения часто осуществляется из колодца или скважины. При этом характеристики воды могут быть не идеальными. Капитальный ремонт в Самаре
119
26 марта 2018  16:38
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
 Удобная мягкая мебель хорошего качества ценилась во все времена. Сегодня высококачественные мягкие уголки, диваны и кресла поставляются европейскими... Капитальный ремонт в Самаре
122
16 марта 2018  08:53
Офисные диваны: несколько советов при выборе
Офисные диваны: несколько советов при выборе
  Офисные диваны  являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха.  Капитальный ремонт в Самаре
352
Весь список
Всё в Дом
2 апреля 2018  17:06
Преимущества видеонаблюдения в доме
Преимущества видеонаблюдения в доме
 Для того чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей, люди придумали огромное количество разных способов.  Всё в Дом
62
29 марта 2018  17:49
Как выбрать покрывало на кровать
Как выбрать покрывало на кровать
 Правильно выбрав покрывало на кровать, вы сможете превратить спальню в настоящий райский уголок, где можно комфортно отдохнуть, расслабиться. Всё в Дом
79
22 марта 2018  16:52
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
 Уборка дома не должна быть страшной рутиной, которая занимает все ваше свободное время.  Всё в Дом
235
Весь список
ЖКХ
4 апреля 2018  21:19
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.
На Ново-Садовой в Самаре прорвало трубу водовода
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.   ЖКХ
293
4 апреля 2018  19:15
Администрация оказывает помощь жителям Советского района, не согласным со сменой управляющей компании
В случае если жители считают, что смена УК произошла без учета мнения большинства или у них есть сомнения в подлинности представленных в Государственную... ЖКХ
171
4 апреля 2018  13:44
Война на самарском рынке ЖКХ обострилась
"Война" на самарском рынке ЖКХ обострилась
О ситуации рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. ЖКХ
194
Весь список

Экология
2 апреля 2018  12:52
Когда начнет таять снег в Самарской области? В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.
Когда начнет таять снег в Самарской области?
В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.  Экология
293
29 марта 2018  13:48
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Экология
262
29 марта 2018  12:26
В Самарской области водность рек выше, чем в прошлом году В регионе продолжается подготовка к половодью.
В Самарской области водность рек выше, чем в прошлом году
В регионе продолжается подготовка к половодью. Экология
275
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1482
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
858
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
771
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1666
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
961
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1058
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1645
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
996
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4296
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2428
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2912
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2793
Весь список

Мероприятия
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время матча «Крылья Советов» - «Спартак»
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2235

В Самаре тушили пожар в строящемся здании на пр. Кирова

448

На ул. Буянова в Самаре глыба льда пробила лобовое стекло у припаркованной машины

432
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2764

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1565

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1399
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда