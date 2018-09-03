На Главном Безымянском коллекторе разгар восстановительных работ

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Все подготовительные земляные работы были завершены в середине прошлой недели, 31 августа началась укладка новой трубы диаметров 1,5 метра, изготовленной по индивидуальному заказу. Монтаж выполняется новым методом – вместо сварки производят вворачивание одного отрезка в другой. Работы осложняются тем, что стоки все время продолжают поступать, трубы приходится подтапливать, чтобы они невсплывали. Кроме того, рабочие столкнулись с неоднократными залповыми сбросами мазута. Сбрасывать в хозфекальную канализацию продукты нефтепереаботки категорически запрещено, их должны предварительно очищать на предприятии. Также такие сбросы создают опасность для жизни, укладку труб приходилось несколько раз прерывать ради сохранения здоровья рабочих.К утру 3 сентября было уложено все 90 метров новой трубы. Работы продолжаются. В ближайшие пару дней будет вскрыта камера, которая находится ближе к ул.Черемшанской, и если она находится в нормальном состоянии, то трубу просто закрепят и можно будет планировать окончание работ. Если же камера разрушена, то необходимо будет ее восстанавливать, передает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы»