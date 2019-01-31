Минприроды предложило схему снижения тарифа на вывоз мусора на 30%
31 января 2019 17:37
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Среди мер, которые предлагает Минприроды для перехода на новую систему, — значительное уменьшение платежа для населения за обращение с ТКО. По оценке министерства, снижение тарифов на вывоз мусора, которые устанавливают региональные операторы по обращению отходов, может составить до 30% от действующих значений. Уменьшить платеж возможно в том числе за счет раздельного сбора «сухих» и «мокрых» отходов.
«Сухие» отходы подлежат повторному использованию — это бумага, пластик, стекло, металл, — приводятся в документах слова вице-премьера России Алексея Гордеева. — «Мокрые», преимущественно органические отходы будут утилизироваться по специальным технологиям». Гордеев отмечает, что «сухие» отходы — это востребованное сырье, которое улучшает экономику работы и региональных операторов, и комплексов по переработке мусора, поэтому в будущем тариф для населения по таким отходам, собранным раздельно, будет снижен. «Лучше сортируешь — меньше платишь», — считает Гордеев, отмечая, что главная задача — «вовлечь людей в этот процесс» и сделать их активными участниками новой системы.
В ходе заседания Гордеев также заявил, что переход на два вида контейнеров должен состояться до конца 2019 года, при этом вывоз «сухого» мусора, предназначенного для переработки, должен быть бесплатным для населения.
Минприроды также обращает внимание, что в нескольких регионах России необходимо скорректировать методику расчета накопления мусора, а для этого нужно рассмотреть вариант перехода на систему сбора мусора по фактическому накоплению контейнеров. Глава министерства Дмитрий Кобылкин отмечает, что из-за некорректных нормативов в контейнерах накапливается слишком много отходов, а региональный оператор не может получить оплату фактического объема вывезенных отходов. Новую систему сбора предлагается протестировать в сельских районах, а затем ввести на остальных территориях.
Переход на новую схему обращения с мусором начался в России 1 января. Согласно схеме, в каждом субъекте России должен появиться оператор, чья задача будет сбор и утилизация мусора. В правительстве считают, что это позволит контролировать все этапы обращения отходов, от сбора до утилизации.
По данным Минприроды, которые на заседании озвучил Кобылкин, на новую систему на данный момент перешли более 80% российских регионов. Исключение составили 15 регионов, сейчас «с ними идет работа».
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