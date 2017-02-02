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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

МП г.о.Самара «Универсалбыт» - один из злостных должников СКС

2 февраля 2017 12:22
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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) – одна из серьезнейших проблем. Все абоненты требуют с РСО высокого качества предоставления услуг, и это правильно. Однако далеко не все эти абоненты сами выполняют взятые на себя обязательства.

Среди злостных должников выделяется МП г.о. Самара «Универсалбыт». (Тот самый «Универсалсбыт», доходы которого в 2016 году превысили план на 2%, о чем 2.02.2017 на 3 полосе сообщает «Самарская газета»). Долг МП за предоставленные услуги сегодня превысил 450 тысяч рублей. Особое удивление вызывает отношение руководства МП к сложившейся ситуации – директор уже неоднократно увиливал от разговора с представителем СКС, заместители уходят от решения вопроса. И это - руководители муниципального предприятия, которые, казалось бы, как никто другой должен понимать важность четкой работы сферы коммунальных услуг и значимость планового финансирования.

Руководитель МП «Универсалбыт» был вызван на заседание дебиторской комиссии в СКС, но вновь проигнорировал требования, прислав рядового исполнителя, который лишь обещал «все передать руководству». Если в ближайшие дни со стороны МП не будут предприняты реальные действия по погашению задолженности, то СКС передаст подготовленный пакет документов в суд и рассмотрит возможность отключения офиса от услуг водоснабжения и водоотведения.
Сегодня в списке должников СКС 14 муниципальных предприятий! СКС обращается с просьбой к администрации г.о.Самара оказать влияние на руководителей МП с целью погашения всех существующих задолженностей.




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