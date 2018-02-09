Лучший результат в борьбе с потерями в «Самарских РС» показал Кинель-Черкасский район

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Специалисты «Самарских РС» проводят целый комплекс организационных мероприятий по борьбе с потерями. Это и плановые осмотры трансформаторных подстанций, проведение контрольных съемов показаний приборов учета, рейды по выявлению бездоговорного и безучетного электропотребления. В 2017 году лучший результат в борьбе с потерями показали электромонтеры Кинель-Черкасского РЭСВолжского производственного отделения.Общий объем выявленного «похищенного» электричества составил более 287 тыс кВт*ч, что составляет более 860 тыс рублей. Такого количества электроэнергии хватило бы на электроснабжение в течение месяца около 1000 частных жилых домов.Всего в 2017 году в филиале ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» было выявлено 514 случаев хищения электроэнергии. В общей сложности недобросовестные потребители украли более 4,9 кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет более 15 млн рублей.Ежедневная борьба с потерями в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности филиала и важнейшим пунктом в реализации энергоэффективной политики. Результатом этой работы является увеличение полезного отпуска электроэнергии и, какследствие, возможность направлять дополнительные средства на строительство, техническое перевооружение и ремонт энергообъектов, сообщает пресс-служба «Самарских РС».Фото: neftegaz.ru