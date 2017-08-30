Леонид Пак: «Хотелось бы, чтобы нормы и степень ответственности за регулирование тарифов были закреплены на федеральном уровне».

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«Сейчас как ситуация выглядит: вроде, тарифное регулирование есть, мы все платим. Но когда мы начинаем разбираться в тарифном регулировании, получается, что одни компании на тарифы устанавливаются, разрабатываются инвестпрограммы и потом они не выполняются. Что такое инвестпрограмма? Это тот случай, когда где-то на селе нет газа или плохая система электроснабжения. И вот компания сообщает, какие объемы работ она готова выполнить по инвестпрограмме. Это какой-то объем денег, который распределяется на всех потребителей. Допустим, все утвердили и вкладывают с инвестпрограммы. НА практике же оказывается, что деньги собрали, а пункты программы не выполнили. Есть компании, которые не разрабатывают инвестпрограмму, а если разрабатывают, то не утверждают. Вот вся эта ситуация с дифференциацией неправильная. Для всех должны быть равные условия и регуляторы должны это понимать. Потому что от этого зависит стоимость тарифов в Самарской области. Хотелось бы, чтобы нормы и степень ответственности были закреплены на федеральном уровне».