«Куйбышевский ПЖРТ» усиливает работу по механизированной очистке территорий

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Первый «снегоуборочный десант» высадился во вторник, 26 февраля, на расчистку территории Куйбышевского района. На масштабную уборку придомовых территорий и внутриквартальных проездов, управляемых ООО «Куйбышевский ПЖРТ», вышло 16 единиц снегоуборочной техники. В период обильных снегопадов подобные усиливающие меры позволяют максимально оперативно и качественно решать проблемы уборки отдельно взятых территорий.Ручную уборку выходов из подъездов, отмосток вдоль зданий, тротуаров и тех участков, куда не может заехать техника, выполняют дворники. В период обильных осадков они выходят на работу в 4-5 утра.Внутридворовые проезды расчищаются механизированным способом. Когда трактор приходит во двор, на территорию присылают специальные бригады дворников. Они лопатами сгребают под ковш трактора снег с тротуаров и бортов проезда. А также дочищают бордюры после того, как отработает техника. Такие бригады перемещаются вместе с техникой из двора во двор. Сначала снег расчищают фронтальные погрузчики, затем остатки убирают машины со щетками. В более сложных местах, узких проездах работают мини-погрузчики («бобкаты»).В ближайшее время такие же «снегоуборочные десанты» высадятся в Октябрьском и Советском районах Самары - на территориях, управляемых ООО УК «ЖКС» и УО «Коммунальник».- По данным Гидрометеоцентра в этом сезоне в Самаре выпало четыре годовых нормы снега. Аномальные погодные условия потребовали от управляющих компаний чрезвычайных мер реагирования. На этой неделе мы на 40% увеличили количество снегоуборочной техники, доведя её до 27 единиц. Сегодня самым проблемным для нас является Куйбышевский район. На его территории расположено много домов «ветхой» категории (6,7). Отсутствие финансирования этих домов, начиная от низкой собираемости за жилищные услуги и заканчивая отсутствием муниципальных субсидий, не позволяет организовать в полном объёме право собственников на комфортное и безопасноепроживание. Именно поэтому сегодня, несмотря на экономические издержки, мы направили большую часть снегоуборочной техники в Куйбышевский район. Сегодня там работает 16 единиц различной техники – от крупногабаритных погрузчиков до «бобкатов». Таким образом, мы планируем кардинально улучшить качество внутриквартальных проездов. Подобные «десанты» снегоуборочной техники, или,другими словами, концентрация внимания на конкретных районах, в это непростое время становятся для нас приоритетом. Ведь только таким образом в период обильных снегопадов, можно убрать территорию так, чтобы реально это увидели и почувствовали.Традиционная сложность в уборке территорий - припаркованные машины. Они затрудняют не только проезд и работу техники, но и не всегда дают возможность убрать территорию вручную. Управляющая компания просит жильцов на время уборки по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории, передает пресс-служба ООО «Куйбышевский ПЖРТ».