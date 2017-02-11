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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Крупная коммунальная авария на пр. Карла Маркса в Самаре: утечка на трубопроводе

11 февраля 2017 11:09
458
На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых дома.

Утром сегодня, 11 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный район, проспект Карла Маркса, в районе дома № 15. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых дома (всего 6700 жителей, из них 1206 детей). Социально-значимые объекты под отключение не попали.

На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 11 человек, 5 ед. техники, проводится технологическое переключение на резервную схему водоснабжения и согласование на проведение земляных работ. Организован подвоз воды 1 бойлером №566 от ООО «СКС» (5 куб. м), который выставлен по адресу: проспект Карла Маркса, 11.
Ориентировочный срок окончания работ до 18.00 (мск).

К ликвидации аварии привлечено 22 человека, 9 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.


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