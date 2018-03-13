Компании-двойники не смогут попасть на рынок услуг ЖКХ

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Поправки в Жилищный кодекс вступили в силу в январе этого года. В соответствии с ними — названия новых управляющих компаний не должны быть похожими на названия других УК, уже работающих на рынке. Введение этой нормы должно оградить граждан от недобросовестных управляющих организаций. Двойники создаются, чтобы заменять друг друга, если у какой-то из компаний за грубые нарушения изымут дома. Например, ООО «Управляющая компания «Василек» уходит с рынка, а на ее место приходит ООО «УК-Василек». Это будет точная копия недобросовестной компании, с теми же работниками, но с другой печатью и другим ИНН. А их-то жильцы, как правило, не проверяют. Поэтому они даже не заметят подмену, — рассказала в интервью Business FM Самара"Жители, конечно же, в своих платежных документах не смогут отследить разницу, а просто увидят, что эта управляющая компания, вроде бы, та же, что и была, и будут продолжать ей платить денежные средства, хотя это будет уже незаконно, так как их многоквартирный дом в реестре новой управляющей компании не будет значиться. Чтобы не было подобных обманов и уловок, предпринята такая мера. В настоящий момент она абсолютно актуальная. На протяжение двух последних лет эксперты Общероссийского народного фронта добивались внесения поправок в Жилищный кодекс. Такие одноименные компании в большом количестве есть и в Самарской области. Мы с вами все прекрасно понимаем, что любой предприниматель, который хочет вести свою предпринимательскую деятельность, допустим, на территории Самарской области, будет стараться, чтобы его наименование стало своеобразным брендом, брендом качества предоставляемых услуг. А если предприниматель создает несколько одинаковых компаний с одноименными названиями, мы сразу понимаем, что, наверное, здесь уловка, которая в дальнейшем позволит ему безнаказанно уходить с рынка услуг и предоставлять услуги уже не того качества, которое ожидают жители".Компаниям-двойникам, которые попытаются ввести жильцов в заблуждение, теперь не будут выдавать лицензии. Например, если на лицензирование подадут документы сразу несколько управляющих компаний, названия которых похожи, им всем откажут в выдаче лицензии, и они не смогут выйти на рынок жилищно-коммунальных услуг.И хотя поправки вступили в силу еще с начала года, в Самаре подобных решений стоит ожидать только в ближайшие месяцы, поскольку сейчас формируется новый состав лицензионной комиссии, — говорит"Состав полностью сформирован, сейчас документы находятся на подписи у губернатора. Я думаю, что в ближайшие дни мы уже узнаем поименный состав участников данной комиссии. Туда ввели большее количество общественников, которые действительно имеют опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, и минимизировали количество чиновников и сотрудников определенных ведомств. Поэтому общественники, которые давно занимаются проблемами ЖКХ, усилены в данной комиссии, и я думаю, это позволит данной комиссии иметь больше прозрачности, объективности, систематизированности и так далее".Тем не менее отказ в выдаче лицензий компаниям-двойникам тоже не решает проблему недобросовестных управляющих организаций до конца, — считают в Общероссийском народном фронте. Ведь даже если новая компания кардинально сменит название, владельцем и ее, и старой УК может остаться один и тот же человек. Складывается ситуация, когда управляющих организаций, казалось бы, много, а по сути они принадлежат всего нескольким владельцам. Это недопустимо, поскольку должна быть честная конкуренция. И в этом направлении еще есть, над чем работать.Фото: Business FM Самара