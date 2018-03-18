Коммунальные службы города увеличили силы и средства для расчистки территорий от снега

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Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.Так, больше всего уборочной техники выведено в Красноглинском, Промышленном, Кировском внутригородских районах. Наибольшее количество дворников сосредоточено в зонах обслуживания в Промышленном, Кировском, Советском и Октябрьском внутригородских районах.Кроме того, в условиях изменившейся погоды (метели и повышения температуры наружного воздуха) усилена работа по очистке кровель от наледи и снега. Особое внимание при этом уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад, сообщает прессс-служба администрации Самары.