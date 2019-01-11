Коммунальные службы Самары усилили работу по очистке кровель от снега и наледи
11 января 2019 17:22
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Всего в целях организации своевременной очистки в Самаре сформировано 516 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.
К сегодняшнему дню в надлежащее состояние привели более 5 тысяч кровель, что составило 73,1 % от общего количества скатных крыш, подлежащих очистке. Только за одну смену в работу были взяты 444 крыши.
Как отмечает Департамент городского хозяйства и экологии, сейчас наиболее активно очистка выполняется в Ленинском и Самарском районах – в частности, это обусловлено тем, что здесь дома низкой этажности, что позволяет справляться с работами быстрее. Обслуживающим организациям Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского и Советского районов поручено нарастить силы и средства для более качественной очистки.
«За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. При этом очисткой козырьков балконов должны заниматься владельцы квартир. А своевременность расчистки нежилых объектов – зона ответственности собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию», - пояснил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Мухранов.
Организации, осуществляющие содержание фонда, разрабатывают и утверждают графики уборки кровель и ликвидации наледи, сосулек с учетом очередности. Копии графиков предоставляются администрациям внутригородских районов и совместно с административными комиссиями обеспечивается контроль за эффективностью расчистки и соблюдением необходимых мер безопасности (ограждение опасных зон и т. п.). В свою очередь профильный департамент и его подведомственное учреждение – МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» - следят за систематичностью работы районных администраций, осуществляют мониторинг очистки, обрабатывают и систематизируют информацию в масштабах города.
«В настоящее время очистка кровель – одно из приоритетных направлений работы. Мониторинг ситуации, в том числе состояния кровель и внутридворовых территорий, ведется в ежедневном режиме. В нем участвуют и управляющие микрорайонами – за каждым управляющим закреплено до 15 домов. Только в Октябрьском районе – более полутысячи скатных крыш. Для очистки по адресам выезжают порядка 40 бригад. Для сбивания сосулек при необходимости используется спецтехника. Во время снегопада привлекаются дополнительные силы и средства», - рассказал глава Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Александр Кузнецов.
К обслуживающим организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть несвоевременно, некачественно выполняют очистку или вовсе не спешат проводить уборку вверенной территории, принимаются меры административного характера.
Только в Октябрьском внутригородском районе уже с начала текущего года собрали порядка 40 материалов для дальнейшего возбуждения ГЖИ дел об административных правонарушениях.
Необходимо подчеркнуть, что контрольные мероприятия выполняются во взаимодействии с общественниками.
Так, сегодня состоялся совместный рейд с представителями регионального штаба ОНФ. Руководство мэрии поддерживает его инициативу проведения очередной акции «Опасный лед», которая вновь стартует в регионе. Акция проводится уже пятый год и помогает жителям в решении проблем расчистки территорий, а должностных лиц призывает более внимательно относиться к наведению порядка на закрепленной территории - сделать все возможное, чтобы свести к минимуму неприятности, которые могут возникнуть в связи со сходом снега или льда с крыш или с наледью на тротуарах и пешеходных дорожках.
Жители могут выложить в социальных сетях проблемный адрес и фото c #Опасный лед, либо прислать обращение по электронной почте ОНФ.
«С каждым годом мы отмечаем, что к этой акции – все больше внимания властей, взаимодействие становится более продуктивным. В нашей информации есть заинтересованность. Ответственные стали реагировать оперативно, выезжая по проблемным адресам и устраняя проблемы без задержек. О проделанной работе они стараются сообщить в течение нескольких часов. Мы также организуем контрольный объезд территорий. Работа ведется ежедневно», - сообщил член штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.
Сегодня в Самаре приведут в порядок еще порядка 380 кровель. Обслуживающим организациям поставлена задача по возможности перевыполнить план, готовясь к ухудшению погодных условий, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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