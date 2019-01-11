Коммунальные службы Самары готовы к усиленной работе в выходные дни в связи с надвигающимся снегопадом

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», снегопад начнется ближе к утру субботы и продолжится весь день. При этом ожидается, что днем температура воздуха будет держаться в районе 0°C, а уже в ночь с субботы на воскресенье опустится до - 12°C.«За это время выпадет порядка 10-12 мм осадков. Кроме того, в субботу будет высокая влажность, а в ночь на воскресенье прогнозируется резкое понижение температуры. Поэтому основная наша задача – не допустить обледенения улично-дорожной сети, образования наледи на кровлях зданий. Для этого необходимо сегодня же принять превентивные меры по обработке антигололедными составом проезжей части и тротуаров, расчистить все скатные крыши», - сказал первый заместитель главы СамарыДля того, чтобы справиться с поставленной задачей, дорожным службам и управляющим компаниям было поручено увеличить количество снегоуборочной техники, дворников, а также организовать беспрерывную работу на протяжении всего снегопада. При этом особое внимание будет уделяться расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановочных площадок, тротуаров, выходов из подъездов, расчистке кровель зданий от снега и наледи, а также контейнерных площадок и подъездов к ним.Директор муниципального предприятия «Благоустройство»сообщил, что предприятие выведет более 200 единиц только собственной техники:«Для уборки и вывоза снега мы задействуем 160 самосвалов, 52 погрузчика и также грейдеры. Это без учета техники сторонних организаций и районных администраций, - сказал директор предприятия. – Также доложу, что проведена подготовка снежных полигонов к приему осадков. В общей сложности они готовы принять более 12 000 тонн снега».Всего же на уборке городских улиц будут задействованы более 300 единиц, не считая техники управляющих компаний и промышленных предприятий.Также в связи с тем, что ожидается перепад уличной температуры вплоть до нуля градусов, специалисты предприятия откроют дождеприемники и обеспечат выход вод при таянии снега.По поручениюруководители районных администраций будут лично контролировать работу управляющих компаний по уборке дворовых территорий.Для того, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия и максимально эффективно справиться с последствиями снегопада, коммунальные службы города будут работать в две смены в продленном режиме, передает пресс-служба администрации Самары.