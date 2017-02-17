Коммунальную аварию в Крутых Ключах в Самаре планируют устранить сегодня к 15:00
17 февраля 2017 11:09
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По состоянию на 7:00 17 февраля коммунальные службы нашли место прорыва водовода на 19 км Московского шоссе в Самаре. Сейчас они готовятся к замене участка. Ориентировочный срок завершения работ – 15:00. Об этом на пресс-конференции утром 17 февраля сообщил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Напомним, что порыв на водоводе 700 мм произошел днем 16 февраля на 19 км Московского шоссе. Около 13.00 изменились стандартные показания на датчиках давления, установленных на водопроводных линиях. Специалисты СКС сразу же выехали на место для обследования водовода, провели диагностику и обнаружили место утечки. Работы значительно осложнились тем, что на охранной зоне водовода строительной компанией, ведущей работы по реконструкции Московского шоссе, навалено более 10 метров грунта.
«Авария произошла в месте отвала грунта, который произвела компания-подрядчик реконструкции Московского шоссе. Глубина котлована на данный момент составляет около 10 метров. Работы по раскопке трубы велись всю ночь. Мы направили информацию в прокуратуру города для проведения проверки, так как были созданы предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации», – рассказал Олег Бойко.
МЧС, городские власти и коммунальные службы приняли все меры для того, чтобы не допустить остановку работы котельных. Сейчас они работают в штатном режиме, коммунальные службы организовали подвоз бойлеров с водой к пожарной части.
В настоящее время на месте аварии работают 17 рабочих и 10 единиц спецтехники, рассказал глава Самары Олег Фурсов. По его словам, в зону отключения водоснабжения попали 15 учреждений, в том числе 11 образовательных организаций. Сотрудники департамента опеки, попечительства и социальной поддержки организовали адресную доставку воды пожилым гражданам и инвалидам.
«В детских садах и школах приостановили учебный процесс. Родителей проинформировали. Для ребят, родители которых не получили сообщение, и пришли на учебу образовательный процесс организуют, – отметил глава города.
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