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Комментарий директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александра Гришатова по устранению повреждения на теплосети в Самаре на улицах Бр. Коростелевых и Агибалова
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Комментарий директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александра Гришатова по устранению повреждения на теплосети в Самаре на улицах Бр. Коростелевых и Агибалова

31 декабря 2018 20:02
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В 19:45 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершила устранение технологического дефекта по ул.Агибалова. В настоящее время производится перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения.

Сегодня, 31 декабря, специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили два повреждения теплосети диаметром 500 мм - по адресам Агибалова, 68 и ул.Бр.Коростелевых, 79. Теплоэнергетики оперативно приступили к устранению дефектов. В работах было задействовано 17 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

На время проведения ремонтных работ теплоснабжение потребителей обеспечивалось по резервной схеме.

В 15:30 был завершен ремонт на ул.Бр.Коростелевых.

Руководство ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства!

Комментарий директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александра Гришатова по устранению повреждения на теплосети в Самаре на улицах Бр. Коростелевых и Агибалова, передает «Т Плюс».

Видео здесь. 
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