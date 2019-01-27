Комментарий Минэнерго и ЖКХ СО по теплу на улице Молодежной, 8 

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Комментарий Минэнерго и ЖКХ СО по теплу на улице Молодежной, 8Тепло в дом пустили вчера, но произошёл сбой в работе 3-х стояков. В ходе поквартирного обхода в целях выявления причин сотрудники управляющей компании не смогли попасть в 3 квартиры. Идёт поиск этих жильцов.Сейчас на место приехали глава города Елена Лапушкина, глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, представители УК. Работа по выявлению причин сбоя в подаче тепла продолжается. Будем информировать вас по ходу развития ситуации.По предварительной информации в доме имеются незаконные перепланировки: были установлены батареи для отопления лоджий. Из-за долгого отсутствия тепла они были заморожены и это не позволило запустить дом в полном объеме. Сейчас проводится работа с собственниками данных квартир, их ищут,чтобы разморозить стояки. Из 28 стояков проблемных 8, большая часть квартир сейчас с отоплением.Такая же ситуация из-за незаконного обогрева лоджий возникла на ул.Солнечной. Ведем поиск жителей, чтобы отогреть стояки в квартирах и запустить отопление. В дальнейшем нужно обследовать каждую квартиру,чтобы обеспечить допуск к системе теплоснабжения и привести в соответствие с законом перепланировки. Для этого будут приняты все необходимые меры, вплоть до судебных разбирательств.Минэнерго и ЖКХ СО указывает всем муниципальным органам власти на необходимость немедленно информировать Правительство СО о всех проблемных ситуациях, связанных с теплоснабжением домов. Любые отсрочки отодвигают решение проблемных вопросов, как это произошло в случае с домом на ул. Молодежная, 8.Замминистра минэнерго и ЖКХ СО Татаринцев уже выехал на место. Но время упущено.В отношении управляющей компании - Приволжский ПЖРТ, допустившей такое развитие событий, будет проведена проверка, передает пресс-служба администрации Самары.