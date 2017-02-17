Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Самарской области рассмотрела ход работ по устранению коммунальной аварии в Красноглинском районе Самары

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Сегодня, 17 февраля 2017 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности Самарской области.Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области, представители прокуратуры Самарской области, администрации г.о. Самара, коммунальных служб, подрядной организации, осуществляющей ремонт Московского шоссе, и др.Днём 16 февраля 2017 года в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара на водоводе диаметром 700 мм произошла коммунальная авария. В результате без холодного водоснабжения остались более 72 тысяччеловек, проживающих в населенных пунктах: Мехзавод (454 жилых дома, 4 школы, 4 детских сада), Крутые Ключи (213 жилых дома, 3 школы), Шведская Слобода (6 жилых домов).На месте аварии работают специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» и оперативные группы областного МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области.Для жителей был организован подвоз питьевой и технической воды.Администрацией города был проведён поквартирный обход с целью выявления маломобильных граждан и оказания им помощи. Престарелым, инвалидам, одинокопроживающим и семьям с детьми оказывалась помощь по подъему воды.Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с мэрией города в целях ускорения процесса ликвидации аварии привлекалась дополнительная техника. Проводилась работа по обеспечению бесперебойной работы котельных района.По информации главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы» Владимира Бирюкова, сегодня в 17.00 холодное водоснабжение восстановлено. В течение нескольких часов система должна заполниться полностью и вода поступит во все квартиры района.В прокуратуру направлена просьба провести проверку причин возникновения аварии, определить виновника и сумму ущерба, которую виновнику предстоит возместить, а также дать оценку действиям оперативных служб и органов власти при возникновении аварийной ситуации и реагировании на неё, сообщает пресс-служба облправительства.