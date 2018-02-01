Каток из ворованной воды устроили на стадионе «Восход»

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К пожарному гидранту, расположенному внутри служебных помещений стадиона, тщательно и, судя по всему, давно присоединен шланг, из которого производится заливка катка. В этих же помещениях, содержащихся в таком санитарном состоянии, что находиться там небезопасно, устроен и действует бассейн. При этом договора на поставку воды администрация стадиона не имеет, оплату не производит.Кроме того, по сведениям жителей, для заливки льда зимой и для полива газона летом используется еще один пожарный гидрант, находящийся в непосредственной близости со строениями стадиона. Таким образом, зафиксирован факт незаконного пользования водой без оплаты (воровство) и вмешательство в работу системы экстренного пожаротушения города.Особую пикантность ситуации придает тот факт, что стадион, который считался заброшенным, продолжает оказывать платные услуги желающим. Правда, теперь администрации заведения придется самой расплачиваться за свою деятельность: предварительный расчет суммы, которую по действующему законодательству должны оплатить нарушители – более 7 миллионов рублей. Плюс возможны санкции запользование пожарными гидрантами, что категорически запрещено.В настоящее время стадион отключён от водоснабжения, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».