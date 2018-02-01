Каток из ворованной воды устроили на стадионе «Восход»
1 февраля 2018 14:05
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К пожарному гидранту, расположенному внутри служебных помещений стадиона, тщательно и, судя по всему, давно присоединен шланг, из которого производится заливка катка. В этих же помещениях, содержащихся в таком санитарном состоянии, что находиться там небезопасно, устроен и действует бассейн. При этом договора на поставку воды администрация стадиона не имеет, оплату не производит.
Кроме того, по сведениям жителей, для заливки льда зимой и для полива газона летом используется еще один пожарный гидрант, находящийся в непосредственной близости со строениями стадиона. Таким образом, зафиксирован факт незаконного пользования водой без оплаты (воровство) и вмешательство в работу системы экстренного пожаротушения города.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что стадион, который считался заброшенным, продолжает оказывать платные услуги желающим. Правда, теперь администрации заведения придется самой расплачиваться за свою деятельность: предварительный расчет суммы, которую по действующему законодательству должны оплатить нарушители – более 7 миллионов рублей. Плюс возможны санкции за
пользование пожарными гидрантами, что категорически запрещено.
В настоящее время стадион отключён от водоснабжения, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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