К началу осени все абоненты СКС в Самаре будут получать квитанции нового формата

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Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 924/пр от 29.12.2014 была утверждена новая форма платёжного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. Теперь ресурсоснабжающие организации обязаны перейти на новую форму с указанием множественных данных, касающихся потребителя, приборов учёта, принципов начисления. Причём у компаний, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения таких обязательных к опубликованию параметров гораздо больше, чем у других организаций.Так, в новых квитанциях появился заводской номер каждого прибора учёта, указано количество проживающих в помещении и дата последней оплаты. Все пункты, указанные в квитанции, обязательны и не могут быть исключены по желанию или просьбам абонентов.Переход на новый формат квитанций происходит в Самаре поэтапно и закончится к осени 2017 года. В июне уже более 217 000 потребителей получат новые квитанции. Это более 60% от всех абонентов СКС.«Самарские коммунальные системы» призывают всех горожан оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме.