Износ водопровода на пересечении Демократической и Ташкентской: поселок Яблонька остался без воды
9 января 2018 19:11
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Очевидцы сообщают в соцсетях: "Сильный поток из-под насыпи моста, со стороны улицы Ташкентской. Вода прибывала на глазах".
На месте аварии работают аварийные бригады "СКС" и ГКП АСАДО. Причина коммунальной аварии – износ водопровода. В поселок Яблонька направлен бойлер. К концу дня воду планируют вернуть в дома, сообщает samara.ru.
Фото: samara.ru/ соцсети
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