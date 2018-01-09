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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Износ водопровода на пересечении Демократической и Ташкентской: поселок Яблонька остался без воды

9 января 2018 19:11
149
Вечером 8 января, в Самаре, затопило пересечение улиц Ташкентской и Демократической. Поселок Яблонька остался без воды.

Очевидцы сообщают в соцсетях: "Сильный поток из-под насыпи моста, со стороны улицы Ташкентской. Вода прибывала на глазах".

На месте аварии работают аварийные бригады "СКС" и ГКП АСАДО. Причина коммунальной аварии – износ водопровода. В поселок Яблонька направлен бойлер.  К концу дня воду планируют вернуть в дома, сообщает samara.ru.




Фото:  samara.ru/ соцсети
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