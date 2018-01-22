Из-за погодных условий службы благоустройства Самары на треть увеличили количество задействованных ресурсов

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Суточный выход только МП Самары на территории обслуживания составил около 350 уборочных машин и свыше 200 дорожных рабочих. Сегодня количество задействованного персонала и спецтехники увеличено почти на треть по сравнению с предыдущим днем.В числе первоочередных задач - оперативно расчищать снег, после чего своевременно вывозить его на полигоны. Производится как механизированная, так и ручная уборка проезжей части, тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных площадок.Также продолжается обработка улиц противогололедными многокомпонентными материалами, суточный расход которых составил около 300 тонн.Если осадки будут более интенсивными, муниципальное предприятие планирует увеличить количество собственного персонала и уборочной техники, а также привлечь больший потенциал субподрядных организаций.Чтобы у специалистов была возможность расчищать дороги на максимальную ширину проезжей части, эффективнее приводить в порядок прилотковую зону, горожан просят с пониманием относиться к необходимости самостоятельно убирать личный транспорт с обочин. С ежедневным перечнем участков дорог и/или улиц целиком, которые включены в график работ, можно ознакомиться в сети Интернет – по ссылке: http://mp-blago63.livejournal.com. План может быть скорректирован с учетом обращений жителей в социальных сетях (https://www.facebook.com/; samadm.ru/; https://twitter.com/samara_in; https://vk.com/samaraadm), которые берутся на отработку незамедлительно.- Железнодорожный район – 3390150;- Кировский район – 9950526;- Красноглинский район – 9500313;- Куйбышевский район – 3300554;- Ленинский район – 3392775;- Октябрьский район – 3345739;- Промышленный район – 9950059;- Самарский район – 3333953;- Советский район – 2624621.Они работают круглосуточно.Полномочия по контролю за исполнением Правил благоустройства на территории внутригородских районов, по выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства и принятию соответствующих мер возложены на администрации внутригородских районов. При этом административные комиссии осуществляют свои полномочия в части мониторинга в тесном контакте с управляющими микрорайонами.Особое внимание при этом уделяется и расчистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов, а также скатных крыш многоквартирных домов. Из-за температурных перепадов наледь на кровлях образуется быстро, поэтому важно своевременно приводить их в порядок. Для этого в городе подготовлено более 300 бригад. К концу прошлой недели полностью и по периметру было расчищено 89% кровель.В связи с этим жителей просят не игнорировать специальные сигнальные ленты – ими территория огораживается не только на время проведения работ, но и если крышу только готовят к расчистке, сообщае пресс-служба администрации Самары.