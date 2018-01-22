Из-за погодных условий службы благоустройства Самары на треть увеличили количество задействованных ресурсов
22 января 2018 17:30
183
Суточный выход только МП Самары на территории обслуживания составил около 350 уборочных машин и свыше 200 дорожных рабочих. Сегодня количество задействованного персонала и спецтехники увеличено почти на треть по сравнению с предыдущим днем.
В числе первоочередных задач - оперативно расчищать снег, после чего своевременно вывозить его на полигоны. Производится как механизированная, так и ручная уборка проезжей части, тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных площадок.
Также продолжается обработка улиц противогололедными многокомпонентными материалами, суточный расход которых составил около 300 тонн.
Если осадки будут более интенсивными, муниципальное предприятие планирует увеличить количество собственного персонала и уборочной техники, а также привлечь больший потенциал субподрядных организаций.
Чтобы у специалистов была возможность расчищать дороги на максимальную ширину проезжей части, эффективнее приводить в порядок прилотковую зону, горожан просят с пониманием относиться к необходимости самостоятельно убирать личный транспорт с обочин. С ежедневным перечнем участков дорог и/или улиц целиком, которые включены в график работ, можно ознакомиться в сети Интернет – по ссылке: http://mp-blago63.livejournal.com. План может быть скорректирован с учетом обращений жителей в социальных сетях (https://www.facebook.com/; samadm.ru/; https://twitter.com/samara_in; https://vk.com/samaraadm), которые берутся на отработку незамедлительно.
Сообщить о проблеме по конкретному адресу жители могут в круглосуточном режиме по телефонам оперативных дежурных внутригородских районов:
- Железнодорожный район – 3390150;
- Кировский район – 9950526;
- Красноглинский район – 9500313;
- Куйбышевский район – 3300554;
- Ленинский район – 3392775;
- Октябрьский район – 3345739;
- Промышленный район – 9950059;
- Самарский район – 3333953;
- Советский район – 2624621.
Они работают круглосуточно.
Полномочия по контролю за исполнением Правил благоустройства на территории внутригородских районов, по выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства и принятию соответствующих мер возложены на администрации внутригородских районов. При этом административные комиссии осуществляют свои полномочия в части мониторинга в тесном контакте с управляющими микрорайонами.
Особое внимание при этом уделяется и расчистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов, а также скатных крыш многоквартирных домов. Из-за температурных перепадов наледь на кровлях образуется быстро, поэтому важно своевременно приводить их в порядок. Для этого в городе подготовлено более 300 бригад. К концу прошлой недели полностью и по периметру было расчищено 89% кровель.
В связи с этим жителей просят не игнорировать специальные сигнальные ленты – ими территория огораживается не только на время проведения работ, но и если крышу только готовят к расчистке, сообщае пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 января 2018 17:21
Начиная с середины февраля, жители каждого внутригородского района Самары смогут принять участие в открытых обсуждениях проектов благоустройства общественных... Благоустройство региона
197
22 января 2018 14:41
Как отметил Пивкин, светофор заработает в этом месте в 2018 году. Благоустройство региона
192
21 января 2018 18:14
Об этом сообщили подрядчик - "Строд Сервис". Благоустройство региона
677
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
667
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
288
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10743
Всё в Дом
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
35
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
616
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
290
ЖКХ
22 января 2018 17:30
Особое внимание при этом уделяется и расчистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов, а также скатных крыш многоквартирных домов. ЖКХ
182
19 января 2018 14:22
Рабочее совещание Самарской городской думы 18 января было посвящено работе крупнейшей управляющей компании «Жилищно-коммунальная система». ЖКХ
538
19 января 2018 13:53
Низкая пропускная способность трубы, забитой шлаком, не позволяет обеспечить необходимую циркуляцию горячей воды в доме. ЖКХ
185
Экология
18 января 2018 12:54
Список составил департамент охоты и рыболовства региона. Экология
681
18 января 2018 12:46
Специалисты будут смотреть за массовой концентрацией пыли и вредных веществ. Экология
214
9 января 2018 11:50
К выходным первой рабочей недели 2018 года синоптики обещают похолодание до минус 23 градусов. Экология
669
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1356
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
465
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
441
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6564
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2437
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9358
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3200
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1881
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2306
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2184
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1836
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3446
Мероприятия