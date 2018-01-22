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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Из-за погодных условий службы благоустройства Самары на треть увеличили количество задействованных ресурсов

22 января 2018 17:30
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Особое внимание при этом уделяется и расчистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов, а также скатных крыш многоквартирных домов.
В соответствии с прогнозами МЧС и Гидрометеоцентра в Самару на смену устойчивым морозам вернулись снежные осадки. По данным синоптиков, метель, местами с порывистым ветром, задержится в региональном центре до четверга текущей недели. Службы благоустройства и коммунальщики подготовились к работе в таких условиях и мобилизовали все необходимые ресурсы.

Суточный выход только МП Самары на территории обслуживания составил около 350 уборочных машин и свыше 200 дорожных рабочих. Сегодня количество задействованного персонала и спецтехники увеличено почти на треть по сравнению с предыдущим днем.

В числе первоочередных задач - оперативно расчищать снег, после чего своевременно вывозить его на полигоны. Производится как механизированная, так и ручная уборка проезжей части, тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных площадок. 

Также продолжается обработка улиц противогололедными многокомпонентными материалами, суточный расход которых составил около 300 тонн.

Если осадки будут более интенсивными, муниципальное предприятие планирует увеличить количество собственного персонала и уборочной техники, а также привлечь больший потенциал субподрядных организаций.

Чтобы у специалистов была возможность расчищать дороги на максимальную ширину проезжей части, эффективнее приводить в порядок прилотковую зону, горожан просят с пониманием относиться к необходимости самостоятельно убирать личный транспорт с обочин. С ежедневным перечнем участков дорог и/или улиц целиком, которые включены в график работ, можно ознакомиться в сети Интернет – по ссылке: http://mp-blago63.livejournal.com. План может быть скорректирован с учетом обращений жителей в социальных сетях (https://www.facebook.com/; samadm.ru/; https://twitter.com/samara_in; https://vk.com/samaraadm), которые берутся на отработку незамедлительно.

Сообщить о проблеме по конкретному адресу жители могут в круглосуточном режиме по телефонам оперативных дежурных внутригородских районов:

- Железнодорожный район – 3390150;
- Кировский район – 9950526;
- Красноглинский район – 9500313;
- Куйбышевский район – 3300554;
- Ленинский район – 3392775;
- Октябрьский район – 3345739;
- Промышленный район – 9950059;
- Самарский район – 3333953;
- Советский район – 2624621.

Они работают круглосуточно.

Полномочия по контролю за исполнением Правил благоустройства на территории внутригородских районов, по выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства и принятию соответствующих мер возложены на администрации внутригородских районов. При этом административные комиссии осуществляют свои полномочия в части мониторинга в тесном контакте с управляющими микрорайонами.

Особое внимание при этом уделяется и расчистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов, а также скатных крыш многоквартирных домов. Из-за температурных перепадов наледь на кровлях образуется быстро, поэтому важно своевременно приводить их в порядок. Для этого в городе подготовлено более 300 бригад. К концу прошлой недели полностью и по периметру было расчищено 89% кровель.

В связи с этим жителей просят не игнорировать специальные сигнальные ленты – ими территория огораживается не только на время проведения работ, но и если крышу только готовят к расчистке, сообщае пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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