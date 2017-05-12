Испытания тепловых сетей Самары продолжаются

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В Самаре продолжается первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Благодаря этой эффективной диагностической процедуре уже выявлено 11 «слабых» мест на магистральных трубопроводах, требующих первоочередной перекладки.Сегодня проверка теплосетей повышенным давлением будет завершена, после чего специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» совместно с управляющими компаниями начнут подключение услуги горячего водоснабжения для потребителей Промышленного, Кировского, Советского и частично Октябрьского и Железнодорожного районов города. Горячее водоснабжение для всех потребителей будет восстановлено после устранения выявленных повреждений.На следующей неделе специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступят к проведению 2-го этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабженияс 15 по 18 мая 2017 годав пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзерджинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.