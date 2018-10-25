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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Информация по состоянию на 25.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре

25 октября 2018 17:07
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Публикуем актуальную информацию по состоянию на 25.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре.

Работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме, передает пресс-служба горадминистрации. 


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