Информация по состоянию на 24.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре
24 октября 2018 20:17
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Публикуем актуальную информацию по состоянию на 24.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре с указанием планируемого срока окончания работ.
Работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме, передает пресс-служба администрации Самары.
Работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме, передает пресс-служба администрации Самары.
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