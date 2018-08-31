Горячая вода возвращается в дома самарцев

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Замена тепломагистрали на ул.Ново-Вокзальной стала одной из крупнейших работ предприятия в рамках подготовки теплосетевого хозяйства города к зиме. Работы проходили сразу на нескольких участках: от пр.К.Маркса до ул.Стара-Загора в общей сложности было заменено 520 метров теплосети диаметром 800 мм; в районе пересечения ул.Ново-Вокзальная с ул.Вольской было обновлено 180 метров диаметром 500 мм. Кроме того, были реконструированы 4 тепловые камеры, установлена новая запорная арматура и современные сильфонные компенсаторы.В настоящее время данные участки введены в работу, ведется их заполнение горячей водой. До конца дня специалисты «ПТС» совместно с жилищными организациями будут вести работу по регулировке режимов и нормализации горячего водоснабжения для жителей Самары.В частности, из 208 домов, испытывавших проблемы с подачей ГВС, 191 дом будет обеспечен горячей водой до 19:00 31 августа. Для оставшихся 17 жилых домов, не имевших горячую воду из-за повреждений на теплосетях, подача воды будет восстановлена до 20:00 31 августа, сообщает пресс-служба горадминистрации.