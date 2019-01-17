Горвласти обратятся в ГЖИ по поводу ненадлежащего содержания домов, находящихся в обслуживании «Куйбышевский ПЖРТ»
17 января 2019 15:56
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По многочисленным обращениям граждан, глава города посетила внутриквартальную территорию, расположенную по адресу Белорусская, 30. У жителей окрестных домов целый перечень претензий к содержанию внутриквартального проезда и контейнерной площадки.
Исполнительный директор управляющей компании Владимир Громский рассказал главе города, что проблема с содержанием проездов и подбору мусора около контейнерной площадки происходит из-за несогласованности действий: часть территории находится на обслуживании управляющей компании, а часть – у ТСЖ.
«Это всего лишь отговорки. Проведите встречу с представителями ТСЖ, составьте четкий график уборки территории и закройте вопрос, - поручила глава города директору управляющей компании. – Александр Викторович, вы со своей стороны предоставьте помощь в проведении собрания и установите контроль за исполнением поручения», - обратилась Елена Лапушкина к главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну.
В ходе выездного совещания глава города также посетила дворовую территорию по адресу Белорусская, 133. Местные жители рассказали Елене Лапушкиной, что вывоз мусора с контейнерной площадки здесь не проводился с начала января.
Представитель подрядной организации сказал, что вывозу мусора препятствует ограждение, которую ТСЖ установило вокруг контейнерной площадки:
«Для того, чтобы жители других домов не сбрасывали сюда мусор, ТСЖ поставило забор с кодовым замком. Код мы не знаем, открыть дверь по-другому у сотрудников, которые приезжают забрать мусор, не получается», - пояснил представитель подрядной организации, осуществляющей вывоз мусора.
«Этот вопрос решается одним звонком: наберите председателя ТСЖ и узнайте у него код. Если нет контактных данных председателя, обращайтесь в районную администрацию, там вам предоставят всю необходимую информацию», - сказала Елена Лапушкина.
Осматривая территорию поселка 113-й километр, глава города обратила внимание на большое количество кровель зданий, не очищенных от снега и наледи. Как оказалось, обслуживанием домов поселка занимается та же управляющая компания, что и зданий на Белорусской.
«Вы обязаны ежедневно проводить расчистку кровель, тем более при таких погодных условиях, когда температура постоянно меняется с минуса на ноль. В кратчайшие сроки выводите бригады по расчистке и исправляйте ситуацию», - обратилась Глава города к директору управляющей компании.
В ходе объезда выяснилось, что аналогичная ситуация сложилась и по другим адресам: с крыш домов, расположенных вдоль улицы Зеленой и Молодежного переулка, свисают сосульки. Эти дома также находятся на обслуживании у компании «Куйбышевский ПЖРТ».
«За весь объезд я не увидела ни одной бригады по расчистке кровель, поэтому мы предпримем меры реагирования. Александр Викторович, отправьте управляющих микрорайонами осмотреть вверенные территории на предмет неудовлетворительного содержания скатных кровель зданий, а также дворовых территорий. Затем подготовьте пакет документов, включая фотографии, и направьте его в адрес Государственной жилищной инспекции для принятия дальнейших мер в отношении управляющей компании», - поручила Елена Лапушкина главе районной администрации.
Также в рамках выездного совещания глава города встретилась с инициативной группой микрорайона Волгарь, чтобы обсудить промежуточные итоги работы решению вопроса, связанного с неудовлетворительным состоянием воздуха в микрорайоне.
Напомним, что Елена Лапушкина в ноябре 2018 года уже проводила встречу с жителями Волгаря, в ходе которой были определены шаги по установке источника выбросов и принятия дальнейших мер.
Глава города рассказала представителям инициативной группы, что Администрация Самары достигла договоренности с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования об использовании мобильной экологической лаборатории для мониторинга воздуха в микрорайоне по заявлению местных жителей:
«Напомню, что полномочия по контролю за состоянием атмосферного воздуха находятся у федеральных структур. С региональным министерством мы заключили договор на использование мобильной лаборатории по забору воздуха, чтобы получить объективную картину по данному вопросу, - пояснила Глава города. – Это временная мера, пока мы прорабатываем вопрос об установке стационарного поста в микрорайоне».
Представители инициативной группы согласились на предложенный вариант и договорились с Главой города о совместном проведении дальнейшей работы по данному вопросу, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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