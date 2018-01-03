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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Горвласти обещают вернуть тепло в дома на улице Ново-Вокзальной в течение 4 часов

3 января 2018 19:32
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Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад.
В среду, 3 января, около дома № 29а на улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад. Сотрудники «ПТС» в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения.

На место коммунальной аварии выехала лично Глава Самары Елена Лапушкина, чтобы проконтролировать ход работ по устранению последствий. Кроме того, на месте работу служб координировали представители Департамента городского хозяйства и экологии, министерства энергетики и ЖКХ.

Глава города поручила представителям районной администрации и Департамента семьи, опеки и попечительства действовать по ранее разработанной схеме: обойти все квартиры, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане, и оценить температурный режим в помещении. В случае необходимости – обеспечить таких граждан дополнительными системами обогрева до полного возвращения тепла в квартиры.

В настоящее время работы по устранению последствий коммунальной аварии находятся на завершающей стадии: сварочные работы на поврежденном участке завершены, в ближайшее время начнется заполнение системы. В течение 4 часов тепло вернется в дома жителей Промышленного района в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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