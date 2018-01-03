Горвласти обещают вернуть тепло в дома на улице Ново-Вокзальной в течение 4 часов

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На место коммунальной аварии выехала лично Глава Самары Елена Лапушкина, чтобы проконтролировать ход работ по устранению последствий. Кроме того, на месте работу служб координировали представители Департамента городского хозяйства и экологии, министерства энергетики и ЖКХ.Глава города поручила представителям районной администрации и Департамента семьи, опеки и попечительства действовать по ранее разработанной схеме: обойти все квартиры, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане, и оценить температурный режим в помещении. В случае необходимости – обеспечить таких граждан дополнительными системами обогрева до полного возвращения тепла в квартиры.В настоящее время работы по устранению последствий коммунальной аварии находятся на завершающей стадии: сварочные работы на поврежденном участке завершены, в ближайшее время начнется заполнение системы. В течение 4 часов тепло вернется в дома жителей Промышленного района в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации Самары.